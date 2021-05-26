В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 154 дитини та 73 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 778 осіб;
летальних випадків – 208;
одужало – 14 987 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 30 724 особи,
методом ІФА – 13 108 осіб,
експрес-тестами – 28 156 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 189 858 осіб;
одужало – 1 990 051 особа;
летальних випадків – 49 893;
проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях", - розповіли в МОЗ.