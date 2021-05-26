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В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали
3395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 154 дитини та 73 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 778 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 летальних випадків – 208;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 01 одужало – 14 987 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 методом ПЛР – 30 724 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 методом ІФА – 13 108 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 04 експрес-тестами – 28 156 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індійський штам коронавірусу офіційно виявлено в 53 країнах, - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 захворіло – 2 189 858 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 одужало – 1 990 051 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 летальних випадків – 49 893;

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277), Запорізькій (219) та Київській (208) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали 12

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А спочатку ЗЕбарига продав маски в Іспанію. Ай маладєс!
  • Roman Rjevskiy
    В Україні за добу від COVID-19 померли 208 осіб, зафіксовано 3395 нових випадків зараження, 14 987 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4023
  • Підлога Маккартні
    Зеботы пишут в темах про Порошенко, когда товарищь майор дайот команду, по этому в рядовых новостях минимальная активность
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