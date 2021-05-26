Глава МЗС Німеччини Маас про затримання Протасевича: Це потрійний напад, який дуже дорого коштуватиме Лукашенку
Про це WIONews заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.
"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були піддані ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.
Міжнародна спільнота не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.
Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.
Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть здійснені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.