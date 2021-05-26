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Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії

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Нову мутацію коронавірусу виявлено ​​в Бразилії
У Бразилії виявлено новий різновид коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант P4 має невідоме походження.

Про це globo заявив віцепрезидент Бразильського товариства вірусології Жоао Песоа Араужо Жуніор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 та "філіппінським" P3.

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Топ коментарі

  • Oleg Mikhaylov
    Каждая уважающая себя страна должна иметь короно-мутацию!В Украине это Зе!-муДация
  • Дмитро Гоголєв
    Все ближе и ближе к гондурасскому .... Новая мутация коронавируса выявлена в Бразилии - Цензор.НЕТ 2576
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    каждая уважающая себя страна должна иметь свой вирус-мутант...
    (всемирная организация здравоохранения)
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