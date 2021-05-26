За Зеленського Міноборони вперше "злило" одному монополісту 85% підрядів на харчування військовослужбовців, - ЗМІ

Міністерство оборони України 30 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ "Військсервіс-Волонтер" про харчування військовослужбовців на загальну суму 1,02 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".

Спершу за підсумками аукціонів уклали контракти на 1,20 млрд грн. Але того ж дня сума була знижена додатковою угодою до 1,02 млрд грн. через зменшення обсягу замовлення. Аукціони відбулись ще у грудні, однак відтоді тягнулись оскарження результатів. Тож замовлення зменшено на ту суму, яку не витратили у період оскаржень.

Для військових Києва та шести областей замовили організацію харчування по 30 грн. за послугу і продукти за каталогом по 81 грн. за комплект. Ціни відповідають зимовим цінам для інших областей від цієї ж фірми. При цьому ціни оптового постачання для армії вищі від роздрібних цін у супермаркетах. Наприклад, за каталогом морква коштуватиме військовим 9,90 грн./кг. У грудні її середня роздрібна ціна в супермаркетах була вдвічі нижчою – 4,67 грн./кг, а відтоді до травня виросла до 8,66 грн./кг. І вона знову подешевшає з початком нового сезону.

Водночас ціни організації харчування від "Військсервіс-Волонтер" були вищими від прайсів ТОВ "Ресурс-Сервіс КМ", яке взимку отримало частину підрядів Міноборони на 7-20% дешевше – по 25–28 грн. за послугу. Рік тому комплекти продуктів від інших компаній коштували на 11-17% дешевше – 69-73 грн.

Як пише видання, економія на останніх тендерах виявилась нульовою, адже "Військсервіс-Волонтер" запропонував послуги за очікуваною вартістю і не робив кроків під час аукціонів. На обох тендерах він був найдорожчим. П’ять учасників із дещо нижчими цінами відхилили. ФОП Аврахова Катерина Григорівна – за несплату тендерного забезпечення, а ТОВ "ОК Ленд Фуд", ТОВ "Фабрика смаку" та ТОВ "Преміум Фінанс Груп" – через неусунення недоліків.

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ТОВ "Преміум Компані" відхилили за висновком Держаудитслужби. Підставами стали медичні книжки, де роботодавцем зазначено іншого учасника "Преміум Фінанс Груп", і відсутність ізотермічних фургонів з холодильним обладнанням або рефрижераторів для доставки харчів. Крім того, Київська міська прокуратура повідомила замовнику, що ця фірма надала недостовірні відомості про досвід (детальніше про це в новині "Нардеп з ОПЗЖ лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони по харчуванню").

Зазначається, що компанія зайшла на торги Міноборони за часів Петра Порошенка три роки тому і відтоді отримала підрядів з харчування військовослужбовців на суму 6,02 млрд грн.

Результат цього сезону є рекордним для "Військсервіс-волонтеру": фірма отримала на харчування солдатів у 2021 році підряди на 3,68 млрд грн, або 85% від усіх підрядів Міноборони під керівництвом Андрія Тарана (частина була укладена у грудні 2020 року, решта у 2021, див. таблицю нижче).

У 2019-2020 роках при міністрі Андрію Загороднюку фірма мала 26%. Тоді підряди були розділені набагато рівномірніше, до того ж уперше за ці роки частку отримував армійський концерн "Військторгсервіс".

В останній рік правління Порошенка та його радника Юрія Бірюкова при міністрі Степану Полтораку "Військсервіс-волонтер" мав 55% підрядів.

Формально засновниками ТОВ "Військсервіс-Волонтер" зі статутним капіталом у 35 тис грн. є кияни Сергій Вітер та Надія Зініна. Однак АМКУ раніше встановив пов’язаність цієї фірми з низкою інших компаній та оштрафував їх усіх на 869 млн грн. за змову на харчових тендерах армії у 2016 році.

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Компанія пов’язана з угрупуванням фірм, яке раніше мало неформальну назву "генерал–єнакіївські". Воно отримало таку назву, оскільки тримало монополію на харчування солдатів ще з часів Віктора Януковича та було пов’язане з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем та Юрою Єнакіївським. У різні роки вона була представлена на тендерах Міноборони фірмами "Геус-Груп", "Ректан", "Військторг", "Продвсесвіт", "Транс Логістик Центр", "Час мрій" та іншими.

Складські приміщення "Військсервіс-Волонтера" зареєстровані за тією ж адресою, котру раніше вказував на торгах "Військторг": Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, буд. 16-б. Крім того, обидві фірми фігурували в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура в 2016 році починала за підозрою у несплаті податків. "Військторгом" володів і керував Андрій Усенко, який також був відомий як засновник і директор "Провідна продовольча компанія ЗС", "Мезон-К" та "Адмет-Груп" із цієї групи.

За часів Януковича різні учасники цієї групи фірм також мали близько половини харчових підрядів, а решту ділили інші учасники ринку.

Таблиця. Харчові підрядники армії (млн грн., жирним виділено "генерал-єнакіївську" групу)*









Таблица: Наші гроші