За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 16 387 осіб, загалом - 987 193, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"16 387 осіб щеплені проти COVID-19 за доби 25 травня 2021 р. Одну дозу отримала 5 221 особа, повністю імунізовано - 11 166 осіб.

Протягом доби працювали: 282 мобільні бригади, 373 пункти вакцинації.

Станом на 26 травня 2021 р. в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розподілив 3 млрд грн бюджетних грошей на COVID-вакцинацію

З початку кампанії з вакцинації щеплені 987 193 особи, з них отримали 1 дозу - 987 191 особа, повністю імунізований і отримали 2 дози - 97 391 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 084 582 щеплення", - йдеться в повідомленні.



