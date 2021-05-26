Прокурори США вилучили докази з електронної пошти імовірно Луценка і Насірова у справі Джуліані, - Bloomberg

У межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили докази з електронної пошти, яка, імовірно, належить колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку, колишньому голові фіскальної служби Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляється, імена українців були відредаговані, але зміни були зроблені таким чином, що імена стало видно під час копіювання тексту і його перегляді в текстовому редакторі.

Адвокат Джозеф Бонді стверджував, що докази були разом з матеріалами, вилученими Федеральним бюро розслідувань 28 квітня в ході рейдів на будинок і офіс Джуліані.

Видання пишуть, що Бонді відмовився від коментарів. Представниця прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, офіс якої розслідує справу Джуліані, відмовилася від коментарів. Костелло, адвокат Джуліані, не відповів на запит про коментар. Луценко у вівторок повідомив, що "у нього немає новин" і що він "не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою".

Прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.

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