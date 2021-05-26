За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак
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Глава департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар в соцмережах. В Україні її поки немає.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гринчака, в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.
"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - додав глава департаменту кіберполіції.
Водночас, якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то її слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує.