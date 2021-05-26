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За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак

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За репост або коментар у соцмережах кримінальної відповідальності немає, якщо це не заклик до тероризму, - глава департаменту кіберполіції Гринчак
Глава департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар в соцмережах. В Україні її поки немає.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Гринчака, в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.

"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - додав глава департаменту кіберполіції.

Водночас, якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то її слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує.

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Топ коментарі

  • Nataly 1135c174
    еще те террористки - сам бубочка их боится ))
  • Підлога Маккартні
    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 3915

    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 559
  • Підлога Маккартні
    "Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - добавил глава департамента киберполиции.

    Теперь понятно, то был перепост, по этому нет уголовной ответственности:


    За репост или комментарий в соцсетях уголовной ответственности нет, если это не призыв к терроризму, - глава департамента киберполиции Гринчак - Цензор.НЕТ 645
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