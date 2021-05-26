У світі зафіксували вже понад 168,5 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,4 млн. Лише за останню добу померли 12 тис. осіб

Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 523 429 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 086 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 168 532 575 випадків інфікування, з них 523 429 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 499 942 особи, з них 12 086 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 150 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 16 387 осіб, загалом - 987 193, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позицію відповідно.