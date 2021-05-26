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З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін

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З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін
Поки Зеленський звітує ліквідацією ОАСК, Рада з його більшістю рятує Окружний адмінсуд Києва.

Про це розповів голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Зеленський звітує ліквідацією ОАСК, Рада з його більшістю рятує цей вовчий гадючник. З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського минуло вже 1,5 місяця, а він навіть КОМІТЕТ ще не пройшов. Це при тому, що керує цим комітетом друг Єрамака (Андрій Костін), а "Слуги народу" контролюють там більшість. А може, до речі, саме тому і не пройшов", - заявив Шабунін.

"Уже наступного вівторка побачимо, чи вдалося Вовку купити Разумкова. Виключно від волі спікера залежить, чи потрапить цей законопроєкт (# 5369) на голосування Ради у вівторок (включення до порядку денного сесії). Я, до речі, думаю, що Разумкова занадто розумний, щоб знищувати себе, захищаючи зашкварений ОАСК. Він точно розуміє, що ОП першими змішають його за це з брудом. І не тільки ОП", - зазначив він.

Також читайте: "Слуги" затягують ліквідацію ОАСК. Або нардепи обманюють Зеленського, або він - громадськість, - Шабунін

З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін 01
З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін 02

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Не обижайте бубочку. Он же не лох а главнокомандующий щее!
    С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9203
  • Tesoro Malu
    С момента внесения неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК прошло уже 1,5 месяца, а он еще даже комитет не прошел, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1879
  • Oljik
    Слівєм ОАСК, голосуєм за ігорку.(с)
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