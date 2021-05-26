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Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов

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Керівництво Служби безпеки ніколи не повідомляло, що у них є архіви розмов Медведчука, - Турчинов
Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідала про записи розмов лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це в ефірі "Прямого" сказав голова Верховної Ради України в 2014 році, виконувач обов'язків президента України в 2014 році, секретар Ради національної безпеки і оборони України в 2014-2019 роках Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань і правового поля України, то кримінальні справи мали б бути відкриті саме тоді, коли була отримана ця інформація", – говорить Турчинов.

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"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", – зазначив Турчинов.

"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж спираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони (журналісти – ред.) орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. І там дата – розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", – зауважив Турчинов.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    ти спочатку полікуй свій типовий 73/43%зебілізм - тоді, можливо, і розпочнеш щось розуміти...
  • Сергей Андрейчев
    Они и не знают,про российский паспорт Труханова. Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5410
  • Георгий Совин
    Ответ очевиден. Эти записи были у того (тех), кто понимал, что в случае доклада об их наличии на самый верх, эти записи будут уничтожены. А он (они), понимая их ценность для истории, не хотел утраты такого интересного фактажа.
    Всё более очевидным становится то, что не публичная (закулисная) линия поведения пятого президента Украины очень существенно отличалась от публичной (официальной). По сути, в кабинетах, без лишних глаз и ушей, Порошенко был абсолютно готов договариваться с кем угодно и по поводу чего угодно. Преградой для успеха таких договорённостей служило только украинское гражданское общество, Запад и слишком большие запросы Кремля.
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