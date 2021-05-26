Кремль поки спостерігає за реакцією Заходу на інцидент з літаком Ryanair у Мінську, - The Guardian

Нова хвиля санкцій та обмежувальних заходів проти білоруської авіаційної галузі, що розриває прямі зв'язки Білорусі з більшою частиною Європи, частково може збільшити залежність країни від Росії.

Однак Москва, яка залишається близьким білоруським союзником, видається настороженою. Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Кремлівські чиновники запропонували лише "приглушену" підтримку Білорусі після інциденту з примусовим приземленням літака та арештом журналіста Романа Протасевича. Тоді як міжнародна спільнота назвала ситуацію "повітряним піратством" та "актом державного тероризму".

Однак, російський президент Володимир Путін все ще сприймає самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка як свого "молодшого партнера".

"Кремль не збирається критикувати те, що зробила Білорусь. Але водночас, він не вступає з повною підтримкою інциденту, тому що не хоче потрапити під жорсткі наслідки", - сказав експерт з питань міжнародної безпеки Марк Галеотті.

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І Мінськ, і Москва уважно спостерігають за тим, як Європейський Союз буде реалізувати санкції та інші заходи, щоб оцінити готовність блоку покарати авторитарні держави, які намагаються "проникнути в Європу" та придушити дисидентів.

"Вони, як і всі ми, спостерігають за тим, як санкції перейдуть на новий етап. Якщо вони відчують слабкість покарання, то сприймуть це як власну перемогу", - каже Галеотті.

Тим часом Лукашенко не розкаявся, коли було ув'язнено сім білоруських активістів у вівторок. Крім того, нещодавно почалися "напади режиму" на журналістів із незалежного веб-сайту новин tut.by, а в офісах сайту було здійснено рейд.

Репресії уряду Лукашенка проти інакомислення набирають обертів. Активісти за кордоном заявили, що посилили заходи безпеки, щоб уникнути загрози з боку білоруського режиму.

Старший помічник лідера опозиції Світлани Тихановської сказав, що Європа також повинна вжити подальших кроків для підтримки "опозиції у вигнанні".

"Це вже не внутрішнє питання, це питання безпеки Європи. Якщо Лукашенка не зупинити зараз, він буде і надалі проводити подібні спецоперації", - сказав білоруський журналіст Франак Вячорка.

Залишається одне відкрите питання: яку насправді роль відіграла Росія у примусовому приземленні літака Ryanair, де перебував опозиційний активіст та його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали.

Західні чиновники заявляють, що Росія має бути покарана, якщо вона дійсно зіграла роль в цій операції.

"Дуже важко повірити, що подібна спецоперація могла бути реалізована принаймні без згоди влади в Москві", - заявив у понеділок міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

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Зауваження Кремля щодо інциденту часто були "двозначними", зазначив Галеотті, причому Москва чекала більше доби, щоб прокоментувати ситуацію, а потім заявила, що оцінку інциденту мають зробити міжнародні авіаційні органи.

Однак російські державні ЗМІ активно "підтримали" спецоперацію Лукашенка. Глава RT Маргарита Симонян написала в Twitter, що Лукашенко "організував все красиво". Крім того російські ЗМІ у новинах зобразили Протасевича як екстреміста.

Франак Вячорка вважає, що Білорусь провела "консультації з російським урядом" і "погодила" спецоперацію з примусового приземлення літака, оскільки мережа ППО в Білорусі інтегрована з російськими військовими.

Але він також стурбований тим, що акцент на ролі Росії в цій операції може відвернути увагу від кампанії з метою посилення тиску на Лукашенка і не дозволить змусити його піти з посади.

"Давайте розділимо два питання, Росію та Білорусь, дві окремі теми. Якщо я буду говорити про Росію в контексті Білорусі, ми ніколи не вирішимо проблему ... Звичайно, з Росією консультувались, і Кремль не був проти операції. Тим часом, безумовно, Лукашенко винен", - вважає Вячорка.