До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету
6 24125
Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана за рахунок державного бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.
Нагадаємо, 18 травня до Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. Повідомлялося, що до кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз.