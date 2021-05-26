До Києва прибула перша партія вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана за рахунок державного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Нагадаємо, 18 травня до Києва прибули перші 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX. Повідомлялося, що до кінця тижня доставлять ще 350 тисяч доз.

Також читайте: Вакцинація препаратом Pfizer після дози AstraZeneca безпечна й ефективна, - іспанські вчені