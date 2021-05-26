На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція

У Херсонське районне управління поліції надійшло подання від адміністрації школи в смт Комишани. Педагогічний колектив просив вплинути на поведінку восьмикласника, який щодня принижує вчителів, зриває уроки і ображає інших учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Зазначається, що інспектор ювенальної превенції поспілкувалася з педагогічним колективом і дітьми навчального закладу, а також з батьками хлопця. За словами вчителів, хлопчик поводиться агресивно, як з ними, так і з усіма дітьми. Також він постійно висловлюється нецензурною лайкою до всіх учасників освітнього процесу.

Сім'я хлопчика перебуває на обліку, як неблагонадійна. Мати учня не може впоратися з ним. За її словами, хлопчик так само поводиться і вдома. Стосовно матері хлопчика складено адміністративний протокол за ст.173-4 "булінг (цькування) учасника освітнього процесу" КоАП.

Також дивіться: Троє 17-річних учнів школи-інтернату на Херсонщині "цькували" 14-річну дівчинку, через що та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція