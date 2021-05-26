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На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція

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У Херсонське районне управління поліції надійшло подання від адміністрації школи в смт Комишани. Педагогічний колектив просив вплинути на поведінку восьмикласника, який щодня принижує вчителів, зриває уроки і ображає інших учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Зазначається, що інспектор ювенальної превенції поспілкувалася з педагогічним колективом і дітьми навчального закладу, а також з батьками хлопця. За словами вчителів, хлопчик поводиться агресивно, як з ними, так і з усіма дітьми. Також він постійно висловлюється нецензурною лайкою до всіх учасників освітнього процесу.

Сім'я хлопчика перебуває на обліку, як неблагонадійна. Мати учня не може впоратися з ним. За її словами, хлопчик так само поводиться і вдома. Стосовно матері хлопчика складено адміністративний протокол за ст.173-4 "булінг (цькування) учасника освітнього процесу" КоАП.

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На Херсонщині вчителі просять вплинути на 8-класника, який зриває уроки, булить їх і інших дітей, - Нацполіція 01

Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Отправьте его к кандидату наук Киве на повышение квалификации. На Херсонщине учителя просят повлиять на 8-классника, который срывает уроки, буллит их и других детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5251
  • Антип61
    В свое время, в 80-х годах, в одной африканской стране в школах в классе было по 24 ученика, каждый по одному за партой и двое взрослых. Один - учитель-иностранец, другой - местный, педагог по дисциплине (с резиновой дубинкой). Когда кто-то из учеников нарушал дисциплину или даже просто отвлекался на посторонние занятия - тут же удар дубинкой по плечам с замечанием "Наша бедная страна тратит валюту на обучение вас, чтобы вы были лучше и умнее старшегопоколения, не разбазаривайте валюту!".
  • Антон Чигур
    От проблема! Споймайте его вечером и навешайте пистюлей хороших, только так щенок поймет!
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