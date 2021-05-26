ДБР проводить обшук у Будинку профспілок, - ФПУ

Сьогодні, 26 травня, з 9.30 співробітники Державного бюро проводять обшуки і вилучення службових документів Федерації профспілок України в Будинку профспілок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу ФПУ.

"У кабінеті обраного вчора на VIIІ-му З'їзді Федерації профспілок України голови ФПУ Григорія Осового, в правовому і майновому департаментах без пред'явлення будь-яких звинувачень", - повідомляє пресслужба ФПУ.

Зазначимо, що на сайті ДБР наразі немає інформації про обшук у Федерації профспілок України.

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