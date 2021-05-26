Президент KSE Милованов про замовлення "Укроборонпромом" дослідження за 1,7 млн грн: Чи є це корупцією? Ні. Більш детальна інформація - закрита

Президент Київської школи економіки (KSE), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов прокоментував замовлення "Укроборонпромом" у Київської школи економіки дослідження за 1,7 млн грн.

Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

"Чи є це корупцією? Ні. Чи є контракт з УОП ("Укроборонпромом". - Ред.)? Так. Але це і так відомо з публічної інформації", - розповів Милованов.

"У KSE (Київської школи економіки. - Ред.) досить довга і різноманітна співпраця з УОП ("Укроборонпромом". - Ред.). Є меморандум, є навчальні програми, є дослідження. Є пресреліз на сайті університету про те, як ми управляємо конфліктами інтересів і що я не беру участі в цих проєктах, і уявляю у відносинах зі школою інтереси УОП ("Укроборонпрому". - Ред.)", - акцентував Милованов.

На прохання уточнити тему дослідження він написав: "Дослідження з економіки сфери безпеки. На тему економіки безпеки. Більш детальна інформація є закритою".

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