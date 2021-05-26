"Украгролізинг" придбав пікап Toyota Hilux у найдорожчій комплектації за 1,37 млн ​​грн, - ЗМІ

Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 18 травня за результатами тендера замовило ТОВ "Артсіті" автомобіль за 1,37 млн ​​грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це повідомляється в системі Prozorro.

Фірма поставить повнопривідний пікап Toyota Hilux Legend (2.8 D-4D) 6 A/T 2021 року випуску кольору бронзовий металік.

Автомобіль матиме подушки безпеки, захисні шторки для всіх рядів сидінь, клімат-контроль, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, оздоблення панелі приладів сірою та темною хромованою декоративними вставками, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду зі статичною проекцією, мультимедійну систему Toyota Touch 2 (радіо CD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8’’ та 6 динаміками, багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2’’ на панелі приладів.

В описі тендера замовник вказав, що найменування і марку техніки вказано на виконання вимог ч. 2 ст. 1 та пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 закону "Про фінансовий лізинг". Тому цей автомобіль, ймовірно, призначений для подальшої передачі в лізинг клієнтам "Украгролізингу".

У автосалонах Toyota Hilux у найдорожчій комплектації Legend можна придбати за 1,35 млн грн. У базовій комплектації цей пікап коштує 938 тис. грн.

Єдиним конкурентом ТОВ "Артсіті" була Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шохи та Олександра Корнієнка, чия пропозиція була вищою на 1,2 тис грн. і дорівнювала очікуваній вартості. Фірми не торгувалися під час аукціону.

Харківське ТОВ "Артсіті" належить росіянину Олександру Лалаяну, директор Антон Подрядчиков.

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