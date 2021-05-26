"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - білоруська опозиція оголосила про підготовку до нової активної фази протесту. ВIДЕО

Офіс Світлани Тіхановської, Координаційна Рада, Народне Антикризове Управління, штаб Цепкала, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою. У ній ідеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми мусимо діяти - вікно можливостей відкрите. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", - зазначено в заяві.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.