Лукашенко пригрозив світовій спільноті: Немає сенсу хитати Білорусь і брязкати зброєю біля наших кордонів, якщо тут щось спалахне, буде світова війна

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу, звертаючись до світової спільноти, наголосив, що немає сенсу хитати Білорусь.

Про це білоруський диктатор заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Час обрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може держава, яка не піддасться гібридному тиску. Звертаюся до всієї світової спільноти: немає сенсу хитати Білорусь!", - зазначив Лукашенко.

За його словами, всьому світу зрозуміло, що проти Білорусі нібито розв'язана багатопланова, багаторівнева гібридна війна.

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось то спалахне, це чергова світова війна", - загрожує він.

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Диктатор, який захопив владу, зауважив: у цій війні Білорусь не розраховує на перемогу. Але навіть якщо залишиться наодинці, чого, як він упевнений, не відбудеться, мета - завдати неприйнятного збитку супротивникові.

"Це записано у військових документах. Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не розумієте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Розумієте до кінця, що робите? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - заявив Лукашенко.

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