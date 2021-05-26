Лукашенко заявив, що екіпаж Ryanair 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська

Екіпаж авіакомпанії Ryanair, літак якої 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська, 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти з Мінська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і слова якого цитує близький до пресслужби Лукашенка телеграм-канал "Пул першого".

"Утримання в аеропорту екіпажу і пасажирів озброєними людьми - чергова маячня. Екіпаж 7 годин з кимось розмовляв і не хотів летіти", - сказав він на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління в середу.

Лукашенко також наголосив, що завданням винищувача МіГ-29 було забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку, в разі критичної ситуації.

"Примус лайнера до посадки винищувачем МіГ-29 - абсолютна брехня!" - заявив Лукашенко.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.