Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

Заборона російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Кіберполіції Олександр Гринчак.

За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки, щоб до них підключитися, потрібно "напружитися".

"Але навіщо людині докладати додаткове зусилля, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили до списку санкцій. Це позитивно вплинуло на загальну ситуацію. Потрібно продовжувати", - пояснив Гринчак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Як вороги вбивають пам’ять. Чому в Україні ростуть безрідні тіктокери? ВIДЕО