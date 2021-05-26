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Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція

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Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція
Заборона російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Кіберполіції Олександр Гринчак.

За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки, щоб до них підключитися, потрібно "напружитися".

"Але навіщо людині докладати додаткове зусилля, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили до списку санкцій. Це позитивно вплинуло на загальну ситуацію. Потрібно продовжувати", - пояснив Гринчак.

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Топ коментарі

  • 4 Повістки
    Запрет российских соцсетей положительно повлиял на общую обстановку, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 6452
  • Вла
    а якщо б увели візовий режим з країною-агресоркою та припинили залізничне сполучення, то обстановка покращилася б ще більше
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та невже?...

    "патріот" СерЛєщ в 2017 після заборони рашеських соцмереж:

    "Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими."



    https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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