Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція
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Заборона російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Кіберполіції Олександр Гринчак.
За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки, щоб до них підключитися, потрібно "напружитися".
"Але навіщо людині докладати додаткове зусилля, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили до списку санкцій. Це позитивно вплинуло на загальну ситуацію. Потрібно продовжувати", - пояснив Гринчак.