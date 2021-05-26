У ВООЗ заявили про зниження захворюваності на COVID-19 у світі

Протягом минулого тижня кількість нових випадків і смертей від коронавірусу продовжувала зменшуватися.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними ВООЗ, за останні сім днів у світі було зареєстровано 4 144 658 нових випадків захворювання на коронавірус та 84 306 смертей від нього, що на 14% і 2% відповідно менше порівняно з попереднім тижнем.

Європейський регіон повідомив про найбільше зменшення кількості нових випадків захворювання та смертності за останній тиждень, за ним - регіон Південно-Східної Азії.

Кількість випадків, про які повідомляли регіони Північної та Південної Америк, Східного Середземномор'я, Африки та західної частини Тихого океану, була подібною до зареєстрованих попереднього тижня.

Водночас регіон західної частини Тихого океану повідомив про найбільше збільшення кількості смертей, тоді як інші регіони поінформували про зменшення або подібні до попереднього тижня цифри.

Однак попри глобальну тенденцію до зменшення нових випадків COVID-19 упродовж останніх чотирьох тижнів, частота появи випадків COVID-19 та смертей залишається високою, а в багатьох країнах світу спостерігається значне їхнє збільшення.

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Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Індії (1 846 055; зниження на 23% порівняно з попереднім тижневим періодом), Бразилії (451 424; збільшення на 3%), Аргентині (213 046 нових випадків; збільшення на 41%), США (188 410; зниження на 20%) та Колумбії (107 590; зменшення на 7%).

Як зазначається, ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров’я, як: варіант, що являє інтерес (Variant of Interest, VOI) та варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC).

Варіанти SARS-CoV-2 регулярно оцінюють за тим, чи призводять вони до змін у трансмісивності (передаваності), клінічній картині та тяжкості перебігу захворювання або чи потребують зміни заходів реагування. Національні органи влади також можуть визначати інші варіанти, що являють інтерес чи викликають занепокоєння, на місцевому рівні.

ВООЗ назвала чотири варіанти SARS-CoV-2 такими, що викликають занепокоєння: B.1.1.7 - "британський" штам; B.1.351 - "південноафриканський" штам; B.1.1.28.1 або P.1 - "бразильський" штам; B.1.617 - "індійський" штам.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 травня зафіксували 168 526 627 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 499 712 смертей, одужали 150 045 033 особи.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 947 189), Індія (27 156 382) та Бразилія (16 195 981).