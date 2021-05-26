Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 осіб, - Лукашенко про припинення авіасполучення

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував заборону польотів над Білоруссю через вимушену посадку літака Ryanair.

Свою думку він висловив під час зустрічі в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте, де угробили 300 людей", - заявив Лукашенко, ймовірно, маючи на увазі Україну, оскільки саме на Донбасі в 2014 році збили цивільний рейс MH17.

Лукашенко зауважив, що коментарі Заходу щодо посадженого в Мінську літака "посипалися" майже одразу. На думку диктатора, така реакція є "надто вже швидкою".

Також читайте: Лукашенко про затримання Протасевича: Вживши найжорсткіші заходи, ми в зародку придушили хвилю неонацизму

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.