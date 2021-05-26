"Укрзалізниця" допоможе евакуювати українців із Сектору Гази

"Укрзалізниця" допоможе в евакуації понад ста українців і членів їхніх сімей із Сектору Гази, які сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Пасажири цього рейсу будуть доставлені двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де створені комфортні умови для відпочинку і очікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом доставлять до місця призначення по всій території України.

Зазначається, що ці пасажири не будуть платити за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадян України, які перебувають в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту, евакуюють.

У МЗС повідомили, що бажання повернутися із Сектору Гази виявили близько 140 українців.