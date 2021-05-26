Росія оголосила persona nоn grata співробітника посольства Болгарії в РФ

26 травня посол Болгарії в РФ Атанас Кристін був запрошений до МЗС Росії, де йому було вручено ноту про оголошення persona nоn grata співробітника посольства Болгарії в Росії.