Завершення земельної реформи: закон про передачу земель ОТГ опублікували в "Голосі України"

Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (№2194) опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Текст документа оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Законом передбачена, зокрема, передача земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Він набуде чинності на наступний день після оприлюднення, проте низку його норм введуть у дію через три, шість місяців і рік після опублікування, пише РБК-Україна

Органи місцевого самоврядування отримали повноваження по зміні цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

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Тобто громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду. Вся виручка піде до місцевих бюджетів.

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмова Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду дозволили оскаржити в суді.

Також законом передбачається скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Згідно з документом, має бути запроваджений незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Також має відбутися інтеграція й уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, заплановано введення страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою, як альтернативи державному контролю.