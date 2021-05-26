Зеленський утворив Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2021 "Про утворення військово-цивільної адміністрації" в Донецькій області.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначено в документі, оприлюдненому на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.