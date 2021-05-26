Роздягали догола й ображали: за слово "тварина" в соцмережах з літньої вчительки з Мінська в міліції знущалися п'ять днів, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок виданню "ГОРДОН" розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.
"Нещодавно ми робили детальний репортаж про вчительку з Мінська, яка вже була на пенсії. У її дім приїхало о 7.00 восьмеро співробітників міліції з Могильова. Серед них було двоє полковників. Понад пів року тому ця жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била людей. Вона написала всього одне слово: "Тварина". Воно не належить до розряду заборонених або дуже образливих", – повідомив Лукашук.
Він зазначив, що вчительку вивезли в інше місто, де з неї знущалися п'ять днів.
"Жінку затримали, посадили в машину і відвезли за 200 км від будинку в Могилів. Протягом п'яти днів із неї знущалися – змушували догола роздягатися, її ображали. У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і постійно горіло світло. Коли по неї поїхав син, у нього конфіскували машину. За п'ять днів жінку повернули до Мінська і сказали, що тепер її судитимуть. І це всього за одне слово", – підкреслив Лукашук.
За його словами, соціальні мережі стали предметом ретельного вивчення білоруських спецслужб.
"Предметом особливої уваги спецслужб стали вже не так новини, відео або аналітика, які публікують, як поведінка аудиторії – лайки, коментарі, розміщення додаткової інформації. Величезний апарат за допомогою, як я розумію, досить сучасних алгоритмів веде докладне вивчення, хто і що пише", – підкреслив Лукашук.
Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, після яких почалися масові акції протесту незгодних з результатами голосування. За офіційними даними, перемогу в них здобу Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тіхановська. У той же час альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.
Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За даними правозахисного центру "Весна", з серпня по грудень 2020 року в країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали до 100 тис. діб арешту. Влада заявляла про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.
Опозиція наполягає на проведенні нових виборів в Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проект нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.
Станом на 26 травня в Білорусі політичними в'язнями визнані 421 осіб, повідомив правозахисний центр "Весна". Більшість з них потрапило під кримінальне переслідування після президентських виборів.