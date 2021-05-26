Кабмін погодив призначення Чорної головою Кіровоградської ОДА
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Кабінет Міністрів України погодив призначення Марії Чорної головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Відповідний проєкт указу президента був схвалений на засіданні уряду в середу і буде переданий до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
Марія Чорна на цей момент є директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації, а до того була заступником директора - начальником управління економічної політики та фінансового забезпечення цього департаменту.