Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути ухвалений у червні, - журналіст Йозвяк

Євросоюз планує ухвалити четвертий пакет санкцій проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в червні.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі має бути ухвалений у червні. Тоді ж мають бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", - написав Йозвяк

Він зазначив, що секторальні санкції, найімовірніше, займуть трохи більше часу, але "мета - зробити це до літніх канікул ЄС у серпні".

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Як повідомлялося раніше, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу на саміті в понеділок, 24 травня, ухвалили політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС і закликали авіакомпанії своїх країн не літати над Білоруссю.

Польоти над Білоруссю зупинили німецька Lufthansa, французька Air France, фінська Finnair, польська Lot, скандинавська SAS, нідерландський KLM, угорський лоукостер Wizzair, латвійська AirBaltic, британські авіакомпанії. Велика Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.