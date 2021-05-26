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В економіці стане більше тіні, - експерт про зміни до Податкового кодексу

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Ініційовані владою податкові зміни призведуть до втрати потенційних інвесторів, кажуть економісти.

Запропоновані Кабінетом Міністрів України зміни до Податкового кодексу заважатимуть підприємствам провадити свою господарську діяльність і може навіть призвести до зупинки виробництва – на цьому наголосив директор Департаменту економічної політики ФРУ Сергій Саливон, ідеться в сюжеті "5 каналу".

"Те, що зараз пропонують, – тепер будь-яка дурість може стати проблемою для підприємств. Його активи будуть потрапляти в заставу і це обмежує його можливості для ведення господарської діяльності, а суд може розглядати це місяцями або навіть роками", – пояснює економіст.

"Ще більше тіні стане в тих секторах, де це можливо. Що стосується економіки в цілому – то такі нововедення загалом погіршують клімат і відбивають бажання займатися бізнесом в нашій в країні", – наголошує Сергій Саливон.

Ініційовані владою податкові зміни економісти вважають неприйнятними. Бо це, кажуть, неминуче призведе до зупинки працюючих підприємств та втрати потенційних інвесторів. Бізнесу ж необхідно планувати і розуміти свої витрати хоча б на кілька років вперед – інакше неможливі і розвиток виробництва, і довгострокові вкладення, наголошують фахівці.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
  • Стрелок
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    В экономике станет больше тени, - эксперт об изменениях в Налоговый кодекс - Цензор.НЕТ 2222
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