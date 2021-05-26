Проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає, але не до 20-25 гривень. Гарантую, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не планує підвищувати вартість проїзду в комунальному громадському транспорті до 20-25 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кличко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Дійсно, профспілки прийшли з пропозицією підвищити тарифи і звучали і 25 і 20 гривень за проїзд. Дійсно, у нас проблема є з проїздом і на сьогодні проїзд у місті Києві найдешевший взагалі по Європі. Ми бачимо, що мери інших міст вже підняли тариф на проїзд - і у Львові, і в Запоріжжі. У нас транспортна галузь дотаційна, майже 3 млрд гривень ми дотуємо", - сказав Кличко.

Кличко наголосив, що без економічного обґрунтування місто не буде піднімати тариф.

"Однозначно ми будемо розбирати це на молекули, презентувати. Одне можу сказати, що ця тема - підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що до 25 чи 20 гривень, до таких цифр піднімати в жодному разі ми не плануємо", - наголосив він.

Водночас Кличко не сказав, на яку суму може здорожчати проїзд.

"Я не відкидаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно ми зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях", - сказав він.

Раніше міський голова столиці заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва становить 15 грн.

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Як повідомлялося, "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен" просять столичну владу дати гроші або підняти ціну на проїзд. За розрахунками Київського метрополітену, у 2021 році економічно обґрунтований тариф на перевезення пасажирів у метро становить 21,05 грн. Нинішній тариф, який становить 8 грн, не переглядався з 2018 року. У "Київпастрансі" заявили, що економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що рішення про остаточну вартість проїзду в громадському транспорті Києва ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Київська міська рада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з Державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті.