МЗС і МОЗ допоможуть українцям, які перебувають на лікуванні в Білорусі, повернутися додому, - спільна заява міністерств

У зв'язку із закриттям з 26 травня авіасполучення між Україною і Білоруссю Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних установах.

Про це йдеться в спільній заяві міністерств, поширеній пресслужбою МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема з огляду на стан здоров'я", - випливає з заяви.

Підкреслюється також, що нині в Білорусі перебуває 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще 4 українці проходять обстеження.

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Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.