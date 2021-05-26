Новим власником "Української правди" став Томаш Фіала

Редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять в групу компаній Dragon Capital.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда "Української правди" на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме роль редактора-засновника.

"За аналогією з проєктом НВ, ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті "Української правди"", - сказав Фіала.

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"Усі 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері", - зазначила Мусаєва.

Зазначається, що Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні. Інвестиційна компанія переконана у великій перспективі цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких буде рости протягом наступних років.

Багатий досвід Dragon Capital, накопичений в процесі інвестицій у цифрові медіа та інші суміжні галузі, а також додаткові інвестиції в продукт та інфраструктуру УП допоможуть проєкту стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку.

Редакція НВ, іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу абсолютно незалежно від редакції УП.

Dragon Capital володіє медіахолдингом Новое время. У травні 2014 року вийшов перший номер однойменного журналу. Зараз у складі також НВ сайт і радіо. У січні 2021-го Dragon Capital купила ще два новинні портали - "Мінфін" і finance.ua.