Ремонтні роботи на стратегічній трасі від Павлограда в напрямку Донеччини наближаються до завершення
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Facebook-сторінка "Великого будівництва".
Ремонт на двох ділянках дороги від Павлограда в напрямку Донецької області розпочався в березні в межах президентської програми "Велике будівництво". Загальна протяжність автошляху – приблизно 50 км. На об'єкті працюють 250 працівників і 150 одиниць спецтехніки.
За два місяці підрядники завершили влаштування посиленої основи зі СФОВ (суміш фрезерована, оброблена в'язким. - Ред.) та нижнього шару покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Тепер там розпочато влаштування верхнього шару покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону.
Крім цього, паралельно проводяться роботи з відновлення аварійних мостів, зміцнення узбіччя дороги, облаштування автобусних зупинок і ремонту водопропускних труб.
Найближчим часом "Автомагістраль-Південь" почне влаштовувати бар'єрне огородження, облаштування з'їздів і примикань, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків. Завершити всі роботи планується в червні.
Роботи ведуться і на інших відрізках траси. На 80-кілометровому відрізку п’ятихатського напрямку (км 72+442 – км 151+930) нещодавно також стартували роботи зі влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону. На другому відрізку (км 151+930 – км 196+816) від Дніпра в напрямку до Кривого Рога протяжністю 44,8 км вже на всій протяжності ділянки влаштовано верхній шар покриття. Наразі там тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків.
Траса М-04 "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" - автомобільний шлях міжнародного значення протяжністю 597,7 км. Дорога є важливою транспортною артерією країни, яка проходить Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою та Луганською областями. Автошлях стане частиною найдовшої в країні магістралі М-30 "Стрий-Ізварине".
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування всю мережу загальнодержавних трас між містами можна буде відновити до кінця 2023 року.