Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати

Президент Київської школи економіки (KSE), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов викликав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель через заяву журналіста про конфлікт інтересів під час отримання KSE замовлення від "Укроборонпрому" на 1,68 млн грн.

Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей 19го сторіччя). Якщо виграє Бутусов, ми разом ідемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха і еропка"", - заявив Милованов.

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".