Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати
Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей 19го сторіччя). Якщо виграє Бутусов, ми разом ідемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха і еропка"", - заявив Милованов.
Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.
Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".