Повідомлень про нестандартну ситуацію і зміну плану польоту не було, - керівник "Украероруху" Ярмак про звинувачення Лукашенка у відмові України прийняти літак Ryanair

Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту не було. Запити на зміну плану польоту також не надходили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив у коментарі РБК-Україна.

Ярмак підкреслив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур.

Читайте також: Не бачимо підстав не довіряти білоруській стороні, - Кремль щодо версії Лукашенка про надходження повідомлення про мінування Ryanair зі Швейцарії

"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило", - зазначив очільник компанії.

За його словами, упродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІСАО.

Як повідомлялося, 26 травня "президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що повідомлення про мінування Ryanair надійшло зі Швейцарії. При цьому він стверджує, що Україна нібито відмовила прийняти літак Ryanair після повідомлення про вибухівку.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ. Чому ті, хто зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?" - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.