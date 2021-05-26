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У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль

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У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у фінансовій діяльності середніх і великих компаній спостерігається позитивна динаміка відновлення економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, в першому кварталі цього року фінансові результати таких компаній - одні з кращих за останні 5 років.

Шмигаль додав, що вже в другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Крім того, глава уряду зазначив, що експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%, або на 3 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

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Топ коментарі

  • Бессоница
    сказочники и клоуны
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3908
  • mrSmith
    Для баранов, вполне подходит.
    Потому что бараны забудут это заявление уже завтра.
    А ближе к второму кварталу 21 года, можно будет новую брехню сочинить.
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