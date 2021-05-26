У другому кварталі 2021 року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у фінансовій діяльності середніх і великих компаній спостерігається позитивна динаміка відновлення економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За його словами, в першому кварталі цього року фінансові результати таких компаній - одні з кращих за останні 5 років.

Шмигаль додав, що вже в другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

Крім того, глава уряду зазначив, що експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%, або на 3 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

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