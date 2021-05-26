Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК
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Команда президента Володимира Зеленського перерахувала його досягнення в боротьбі з корупцією за два роки президентства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Команда Зеленського повідомила в Facebook.
Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":
- повернути відповідальність за незаконне збагачення;
- запустити Вищий антикорупційний суд;
- реформувати органи прокуратури;
- підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
- зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
- почати перезавантаження Конституційного Суду України;
- внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.