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Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК

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Команда Зеленського опублікувала досягнення президента в боротьбі з корупцією. СПИСОК
Команда президента Володимира Зеленського перерахувала його досягнення в боротьбі з корупцією за два роки президентства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Команда Зеленського повідомила в Facebook.

Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":

  • повернути відповідальність за незаконне збагачення;
  • запустити Вищий антикорупційний суд;
  • реформувати органи прокуратури;
  • підписати закон щодо заохочення та захисту викривачів корупції;
  • зберегти електронне декларування попри опір старих еліт;
  • почати перезавантаження Конституційного Суду України;
  • внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...бу-га-га Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6352
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  • Роман с камнем
    Команда Зеленского опубликовала достижения президента в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7118
  • Виктор Ле
    Нічого ви не зробили... сіли на потоки, продаєте посади.
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