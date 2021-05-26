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109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба

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109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба
Зараз евакуйовані громадяни перебувають у Каїрі, в цілковитій безпеці, і найближчим часом вилетять до Києва.

Про це повідомив у Твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сектор Гази. Ми успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Вони вже в безпеці в Каїрі і скоро вилетять до Києва. Україна і Єгипет доклали величезних зусиль для надання коридору безпеки. Операцію двічі відкладали, але ми зробили її", - написав Кулеба.

За його словами, Україна однією з перших успішно виконала міжнародну гуманітарну місію з евакуації громадян трьох країн із Гази.

"Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всій українській дипломатичійї команді за успішну співпрацю", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    это кацапский штамп про своих не бросаем... Зебилы как раз своих и бросают. Особенно Сержанта Журавля свои, блд, не бросают....
  • Alex Bender
    напоминаю как говнокомандующий бросил солдата умирать
  • Cem Ivanov
    Свои дома сидят, а не в секторе Газа....
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