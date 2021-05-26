109 громадян України евакуйовано з Сектору Гази. Ми ніколи не кидаємо своїх, - Кулеба
1 66934
Зараз евакуйовані громадяни перебувають у Каїрі, в цілковитій безпеці, і найближчим часом вилетять до Києва.
Про це повідомив у Твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сектор Гази. Ми успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Вони вже в безпеці в Каїрі і скоро вилетять до Києва. Україна і Єгипет доклали величезних зусиль для надання коридору безпеки. Операцію двічі відкладали, але ми зробили її", - написав Кулеба.
За його словами, Україна однією з перших успішно виконала міжнародну гуманітарну місію з евакуації громадян трьох країн із Гази.
"Ми ніколи не кидаємо своїх громадян і допомагаємо партнерам. Вдячний Єгипту і всій українській дипломатичійї команді за успішну співпрацю", - додав Кулеба.