Рішення про затримання Протасевича приймалося особисто Лукашенком, - посол України в Білорусі Кизим

Спецоперація з затримання в Білорусі журналіста Романа Протасевича була проведено не спонтанно, рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

На запитання, наскільки самостійно діяла Білорусь, Кизим відповів:

"Я відверто скажу - на моїй практиці не тільки в Білорусі, а за всю дипломатичну кар'єру це перший випадок, коли зупиняється літак у такий спосіб. Очевидно, що рішення приймалося на самому високому рівні, про це ніхто іншого не каже. Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і таке інше. Очевидно, що операція була проведена не спонтанно, вона готувалася. Рішення приймалося, наскільки самостійно я не знаю, але те, що першою особою - це точно, і це доведено. Самим Олександром Лукашенком".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.