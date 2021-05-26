Україна увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю мереж ботів, - Facebook

Американська компанія Facebook в 2017-2020 рр. виявила і видалила понад 150 мереж акаунтів за скоординовану недостовірну поведінку.

Про це йдеться в звіті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом компанії, в топ-5 країн за походженням мереж акаунтів, які демонструють скоординовану недостовірну поведінку, увійшли:

Росія - 27 заблокованих мереж (більшість операцій були пов'язані з "фабрикою тролів" (15), спецслужбами (4) і сайтами ЗМІ (2); Іран - 23 (більшість операцій були пов'язані з урядом, включаючи державну телерадіокомпанію (9); М'янма - 9 (військові і поліція - 6); США - 9 ("політики, які просувають теорії змови" і другорядні політики (3), PR або консалтингові фірми (2), сайти ЗМІ (2); Україна - 8 (PR і рекламні агентства (3), політичні партії (2).

"Більш ніж зі 150 операцій скоординованого недостовірної поведінки, які ми закрили по всьому світу, близько половини були внутрішніми за своїм характером. Трохи менша частина була орієнтована виключно на зарубіжні країни, а решта були націлені на аудиторію як вдома, так і за кордоном", - відзначають в Facebook.

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Країни, на які були надіслані інформаційні кампанії в Facebook в 2017-2020 рр.: зовнішні кампанії (США - 26, Україна - 11, Велика Британія - 11, глобально - 7, Лівія - 6, Судан - 6); внутрішні (М'янма - 9, США - 8, Україна - 6, Бразилія - ​​6, Грузія - 5).

Facebook повідомляє, що на початку 2020 року виявив і вилучив мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася в Україні та сусідніх країнах.

"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні", - розповіли в Facebook.

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