Зеркаль пішла з "Нафтогазу"

Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва.

Про це Зеркаль повідомила виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.

За її словами, поточна ситуація навколо Північного потоку-2 вкрай непроста, але "вікно можливостей для України ще не закрито".

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"Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. За об'єднання зусиль всіх міжнародних союзників і активного включення президента, Україна може в певній мірі знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна Україна, яка розвивається європейським шляхом", - сказала Зеркаль.

Ексзаступниця міністра закордонних справ Зеркаль з травня 2020 року очолювала організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в спорах із ПАТ "Газпром" і в справах проти Російської Федерації, які до її приходу курирував нинішній глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.