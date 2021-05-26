Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom скасувало дозвіл білоруській авіакомпанії "Білавіа" на виконання польотів між Фінляндією і Білоруссю.

Про це пише місцеве видання Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

Агентство обґрунтовує своє рішення тим, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку авіасполучення і пасажирів на своїй території.

Рішення було ухвалено сьогодні. Воно набуло чинності негайно.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній у повітряному просторі союзу і на використання ними європейських аеропортів.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.