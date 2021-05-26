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17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники

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Увечері 25 травня в Мінську 17-річний Дмитро Стаховський, фігурант кримінальної справи за участь у "масових заворушеннях" 9-11 серпня 2020 року, покінчив життя самогубством, стрибнувши з 16-поверхової будівлі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

Хлопець перед самогубством опублікував пост в соцмережі "ВКонтакте", в якому пояснює свій вчинок кримінальним переслідуванням через участь в мітингах: "Винуватий у тому слідчий комітет".

Відомо, що Дмитро був сиротою, жив у гуртожитку. Саме співробітники цього гуртожитку вказали на хлопця як на учасника акцій протесту, після чого він став фігурантом кримінальної справи за ст. 293 КК. Відомо, що вдень 25 травня він був на допиті у цій справі. У своєму пості хлопець зазначив: "Якби на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок як суїцид. Але мої сили закінчувалися".

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17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники 01
17-річний підліток наклав на себе руки в Мінську через справу про мітинги, - правозахисники 02

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    тільки кому це тепер треба...
    кусень хліба ніколи не замінить волі.
  • Oleksandr Onys
    А вообще, дороги хорошие и медицина
  • Lvbnhj
    17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 372217-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8164 17-летний подросток покончил с собой в Минске из-за дела о митингах, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2079
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