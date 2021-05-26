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Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду

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Заводський районний суд м. Миколаєва задовольнив позов ГО "Стоп Шлам", яка діє в інтересах своїх 1279 членів, та присудив стягнути з Миколаївського глиноземного заводу (ТОВ "МГЗ") понад 9,2 млрд грн за заподіяну шкоду.

Про це ГО повідомила у Facebook.

Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду 01

"Стягнути з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод на користь громадської організації "Стоп Шлам" відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна 1279 асоційованим членам ГО "Стоп Шлам" в загальній сумі 9,2 мільярдів грн", – йдеться у рішенні суду.

Крім того, суд постановив стягнути з ТОВ "МГЗ" на користь ГО "Стоп Шлам" судовий збір у розмірі 10510 грн.

Нагадаємо, експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини. 

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів.

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.

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Топ коментарі

  • Иван Петров 46dae11c
    "Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, железо, марганец, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.Источник: https://censor.net/ru/n3267666"
    ШТА ? (с) в школе не учились ? стибиум, станум,силиций, гля.
  • Влад Тараненко
    То есть вред причинялся полумиллиону жителей Николаева, а 10 млрд пойдут непонятно кому и откуда участникам ОО Стоп Шлам? За какие заслуги?
    Может и мне ОО открыть и буду подавать иски куда только можно
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Не здивуюсь яе що власник цього глинозему з Кремляндії Миколаївський глиноземний завод повинен сплатити понад 9 мільярдів грн за завдану шкоду, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3135
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