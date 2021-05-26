Захисника України поранено на Донбасі, від початку доби - 5 порушень режиму припинення вогню, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі 5 разів відкривали вогонь. Поранення зазнав один український воїн, його доставили в лікарню.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та з озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте також: Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв. ВIДЕО

Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Я не можу насолоджуватися мирним життям, поки в нашій країні війна" - доброволець Тарас Бобанич. ВIДЕО

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.