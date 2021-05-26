COVID-відділення закривають у лікарнях Чернівецької області, хворих стало менше, - ОДА

Через зменшення кількості хворих на коронавірус, відділення, які були перепрофільовані, повертаються до планового лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "АСС" повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

За його словами, в області справді згортають додаткові ліжка. Хворих стало менше, не так багато людей потребують госпіталізації.

"Зараз завантаженість госпітальних баз Чернівецької області становить 24,2%. Із 1 736 розгорнутих ліжок зайнято - 420. Якщо порівнювати з піком захворюваності, тоді у нас госпітальні бази були завантажені на 88-90%. На щастя, ситуація покращилася. Відділення, які були перепрофільовані під лікування хворих на коронавірус, знову починають працювати в плановому режимі", - розповів він.

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