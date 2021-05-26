Білоруський літак через обмеження не зміг долетіти до Барселони - пілот повернувся до Мінська. КАРТА

Коли літак повинен був перетнути повітряний простір Польщі, польські диспетчери попередили пілота, що йому все одно доведеться повертатися, адже Франція не пустить його у свій повітряний простір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Літак вилетів із Мінська о 13:29 і повинен був прибути в Барселону о 16:15, проте розвернувся над Брестською областю і став кружляти в повітрі. Зробивши кілька кіл, він був змушений розвернутися і повернутися до Мінська.

Польський регулятор повітряних сполучень підтвердив, що літак "Бєлавіа" не пустили в повітряний простір Польщі.

Пізніше офіційний представник агентства Павло Лукашевич пояснив, що білоруському лайнеру не забороняли входити в повітряний простір Польщі, але попередили пілота, що йому все одно доведеться повернутися.

"Польща йому нічого не забороняла. Ситуація така, що польські служби передали пілотам інформацію про те, що у них можуть виникнути проблеми з входом у повітряний простір Франції. Пілот отримав інформацію й аналізує її", - сказав Лукашевич.

В "Білавіа" стверджують, що французька авіаційна влада деактивувала план польоту за три хвилини до злету і не попередили про це білоруську сторону.

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"Під час набору висоти командир отримав інформацію через Польське управління повітряного руху. Спроби змінити маршрут у повітрі з Марсельською авіадиспетчерською службою не привели до позитивного результату. Літак прочекав у повітрі близько 2 годин і повернувся до Мінська", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-26 травня низка авіакомпаній відмовилися від польотів у повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Афіни-Вільнюс, який приземлився під тиском влади в Мінську. Євросоюз також погодився ввести додаткові санкції проти Лукашенка і його оточення.