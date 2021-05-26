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За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА. ФОТО

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Чоловіків затримали на гарячому в момент отримання хабаря в сумі 3,5 мільйона доларів США.

Про це повідомляє слідче управління поліції Кіровоградської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє громадян вимагали та отримали від жителя Кіровоградської області неправомірну вигоду в сумі 3,5 мільйона доларів США за обіцянку вплинути на посадових осіб Кабінету Міністрів України під час розгляду питання про погодження призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає штраф у сумі від 850 до 25 500 грн або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України погодив призначення головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.

За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА 01
За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА 02
За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА 03

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    В обход Ермака обещали?
  • Andriy Kalnyshevsky
    нормально так оманские офшори тарятся, - только с 25 областей по 3,5 лимона с каждой в год.
    Бил Гейтс сосет...
  • Eight Wonder
    Видимо да, ибо не всплыло бы.
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