Справу "Роттердам+" закрито у зв'язку із закінченням строків досудового слідства, - прокурор САП Демків

Старший прокурор у справі "Роттердам+" закрив її через завершення строків досудового слідства.

Про це Денис Демків розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що КПК в нас встановлена норма, що після вручення підозри (підозру по справі 6 особам, зокремаексголові НКРЕКП Дмитру Вовку, буловручено 8 серпня 2019 ) досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців або максимально продовжене на строк до 12 місяців.

За цей час досудове розслідування можна зупиняти на час розшуку чи надання міжнародної правової допомоги.

З моменту повідомлення про підозру від 8 серпня 2019 року перший раз кримінальне провадження було зупинене 3 серпня 2020 року, наголосив Демків.Після цього 20 серпня детективами НАБУ було відновлено кримінальне провадження, проведено кілька допитів і знову зупинено через виконання міжнародної правової допомоги. 27 серпня 2020 старшим прокурором було прийняте рішення про відновлення провадження і закриття.

За словами Демківа, на той момент коли досудове розслідування вперше призупинили у слідства лишалось для роботи 6 днів.

"Коли відновили (провадження – ред.) 20 серпня, то я вважаю, що лишилось 5 днів. В подальшому 27 серпня було ухвалено рішенням, яким люди втратили свій статус і зупинено строки. Відповідно в нас лишилось 4 дні. 27 жовтня ухвалою слідчого судді скасовано постанову про закриття. Після чого винесено постанову про відновлення і призупинення провадження. Відповідно в нас пропав ще один день і їх лишилось три. Далі історія повторюється. 21 січня знову відновлюється закривається, пропадає день. 25 січня скасовується постанова про закриття і в той же день зупиняється. Така ж історія повторилась 9 квітня, коли попередній прокурор відновив провадження і ухвалив рішення про закриття. 15 квітня ця постанова була знову скасована", - пояснив Демків.

"Тому, на мою думку, на 5 травня, день мого призначення старшим групи прокурорів строк слідства вже складав 12 місяців і 1 день. Відповідно 20 травня за результатами дослідження вищевказаних доказів мною було ухвалено рішення на виконання вимог КПК про закриття провадження щодо 6 осіб. На цей момент слідство вже тривало 12 місяців і 2 дні за максимально можливого строку 12 місяців", - наголосив він. Демків зазначив, що в таких умовах він міг ухвалити рішення лише про закриття справи.

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Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.